также в разделеМир
Трамп намерен пересмотреть торговое соглашение с Канадой и Мексикой 17
Штайнмайер о Трампе: Германии нужно готовиться к «турбулентности» 43
На Трампа подадут в суд из-за нарушения конституции США 80
Медведев – россиянам: Надеяться на отмену санкций не стоит 23
Экс-президент Гамбии сбежал из страны, прихватив из казны $11 миллионов 20
В Индии с рельсов сошел поезд: более 30 погибших 30
Штайнмайер: Избрание Трампа положило конец прежнему миропорядку 103
Ле Пен: Brexit спровоцирует эффект домино в Европе 57
Белый дом обвиняет прессу в занижении числа пришедших на инаугурацию Трампа 308
За беспорядки в Вашингтоне задержаны 217 человек 27
В Италии разбился венгерский автобус: 16 погибших 90
Проигравший выборы президент Гамбии отказался от власти 46
Сенат США утвердил на пост главы Пентагона друга Украины 222
Трамп обещает стереть исламских террористов с лица земли 66
Мелания Трамп надела на инаугурацию мужа «Голубое небо» 408
Обама оставил Трампу записку в Овальном кабинете 152
Трамп: США обогащали и защищали другие государства, но это в прошлом 95
Трамп принял присягу президента США 95

Группа американских сенаторов, состоящая как из представителей Демократической партии, так и из республиканцев, намерена представить законопроект, который заблокирует президенту Дональду Трампу возможность снять санкции против России. Об этом в интервью ABC News заявил лидер демократов в сенате Чак Шумер, сообщает 112 Украина.

По его словам, законодатели опасаются, что администрация Трампа может отменить санкции в обмен на сокращение ядерных вооружений со стороны России.

«Если мы отменим санкции, то мы скажем России: «Давайте, продолжайте вмешиваться в наши выборы и делать другие плохие вещи. Это пошлет такой же сигнал Китаю и Ирану. Это будет ужасно», - сказал Шумер.

По его словам, документ поддержали сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм. Ранее оба они критиковали риторику Трампа в отношении России. Как ожидается, законопроект будет внесен в конгресс уже на следующей неделе.

Напомним, 16 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

60
Теги
Ботинки зимние