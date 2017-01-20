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Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров призвал Президента Украины Петра Порошенко и правительство созвать конституционную комиссию для подготовки изменений в Конституцию относительно преобразования АР Крым в Крымскотатарскую Автономную Республику. Об этом он заявил на заседании парламента.

«Я снова призываю Президента и правительство как можно скорее созвать конституционную комиссию, чтобы начать работу по внесению изменений в раздел 10 Конституции Украины «Автономная Республика Крым». Мы должны преобразовать Автономную Республику Крым в Крымскотатарскую Автономную Республику как неотъемлемую составную часть Украины», - сказал Чубаров, сообщает УНИАН.

Он напомнил, что 26 лет назад, 20 января, состоялся общекрымский референдум по восстановлению автономии Крыма, которая была ликвидирована в 1945 году в связи с депортацией крымскотатарского народа. «Хочу напомнить и о том, что упомянутый референдум состоялся в самом начале массового возвращения крымских татар на свою родину - еще был СССР, и был коммунистический режим. Москва была очень обеспокоена тем, что придется восстанавливать крымскотатарскую автономию в связи с возвращением депортированного крымскотатарского народа на свою землю», - отметил Чубаров.

Он подчеркнул, что «по случаю Дня автономии мы должны вынести соответствующие уроки из прошлого».

Напомним, в марте 2014 года Россия аннексировала АР Крым.
ForUm

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