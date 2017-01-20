Вчера вечером между активистами «Организации украинских националистов», «Правого сектор» и «Белого молота», которые в центре Киева проводили марш в память о событиях Революции Достоинства, и правоохранителями произошла потасовка.

Причиной стала попытка активистов поджечь автомобильные шины.

Как сообщает Радио Свобода, после непродолжительных столкновений и словесных перепалок стороны разошлись.

Активисты вернулись на Майдан Незалежности, где провели непродолжительное вече.

По предварительным данным, задержанных нет.