Германия экстрадировала в Украину сына мэра Лисичанска Луганской области Сергея Шилина, который был объявлен в розыск за совершение ряда уголовных преступлений. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.



Она напомнила, что в августе 2016 года в Лисичанске у кафе-бара «Бардак» два гражданина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинив телесные повреждения 33-летнему мужчине, поместили его в багажник автомобиля Mercedes-Benz S350 TDI и уехали с места происшествия. Но, автомобиль, по дороге в направлении города Северодонецка, был остановлен сотрудниками патрульной полиции города Лисичанска.

Погукай сообщила, что по данным фактам Лисичанским отделом полиции были возбуждены уголовные производства и начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкции данных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

«Но, во избежание уголовной ответственности гражданин Ш. уклонялся от органов прокуратуры, в связи с чем прокуратурой Луганской области он был объявлен в розыск. Учитывая общественный резонанс дела и имеющуюся оперативную информацию, к его розыску было привлечено подразделение укрбюро Интерпола ГУНП в Луганской области», – подчеркнула она.

По ее словам, в результате профессионально проведенных оперативных мероприятий сотрудниками Интерпола Главного управления Национальной полиции в Луганской области совместно с правоохранительными органами Германии данный гражданин был задержан на территории указанной страны и подвергнут экстрадиционномму аресту.

Вчера, по информации Погукай, подозреваемый был передан правоохранительным органам Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.