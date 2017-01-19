Христиане восточного обряда в четверг, 19 январ, празднуют Крещение Господне или Богоявление.

Крещение завершает Рождественские святки, а накануне верующие встречают Навечерие или Крещенский Сочельник.

Праздник Крещения называется также Богоявлением, так как в этот день миру впервые явилась Пресвятая Троица — Бог Отец провозгласил о Сыне с небес, Сын принял Крещение в водах реки Иордан, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя.

Крещение (Богоявление) — один из самых первых христианских праздников (письменные сообщения о нем относятся ко II веку).

18 января отмечается крещенский сочельник. В этот день православные держат строгий пост до вечерней звезды (или до принесенной из храма освященной воды), а потом семья собирается за постным столом. Этот вечер называют «голодной кутьей».

На праздник Крещения освящают воду.