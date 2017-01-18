Центральная избирательная комиссия предложит внести изменения в избирательное законодательство Украины с целью полной компьютеризации процесса передачи данных о подсчете голосов со всех избирательных участков непосредственно в ЦИК.

Об этом заявил глава ЦИК Михаил Охендовский в ходе встречи с главой Офиса Совета Европы в Украине Мортеном Энбергом, сообщает пресс-служба Комиссии.

«На мой взгляд, в среднесрочной перспективе – ближайшие 2-3 года – вероятность перехода Украины к применению пропорциональной избирательной системы с открытыми списками является крайне низкой. Вероятность принятия избирательного кодекса – еще ниже. Так не разумно ли подумать над тем, как модернизировать существующую смешанную избирательную систему, а именно – ее мажоритарный компонент, который вызывает больше всего критики как внутри страны, так и за рубежом?» - отметил он.

По словам Охендовского, необходимая аналитическая работа в Центральной избирательной комиссии уже проведена.

«В ближайшее время мы будем готовы предложить и обществу и политикам проект изменений, которые необходимо внести в избирательное законодательство Украины с целью полной компьютеризации процесса передачи данных о подсчете голосов из всех почти 30 тыс. избирательных участков непосредственно в ЦИК. Это позволит значительно удешевить все будущие избирательные процессы. Но самым важным является то, что в результате ЦИК сможет максимально быстро – уже на утро понедельника, следующего за днем ​​голосования, а не через 10-15 дней, получить предварительные результаты подсчета голосов с каждого избирательного участка и ознакомить с ними общество. Риск манипулирования цифрами протоколов участковых избирательных комиссий после завершения подсчета голосов через противозаконное влияние на их членов со стороны кандидатов и партий будет практически ликвидирован», - подчеркнул глава ЦИК.



Он отметил, что это также позволит составлять протоколы участковых избирательных комиссий не только в бумажной, но и в электронной форме, удостоверяя их электронными цифровыми подписями членов УИК.

«Возможность подделки подписей членов УИК на протоколах таким образом также будет сведена к нулю», - считает Охендовский.



При этом председатель ЦИК подчеркнул, что комиссия никоим образом не ставит вопрос о введении в Украине электронного голосования. Речь идет о модернизации системы «Выборы» - внедрении современных информационных технологий и полной компьютеризации администрирования процесса передачи данных о подсчете голосов непосредственно от участковых комиссий в Центральную избирательную комиссию с исключением из этого процесса окружных комиссий.

