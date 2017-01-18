Служба безопасности Украины разрешила певице Наташе Королевой приехать в Киев на похороны ее бабушки. Об этом сообщает 112 Украина, ссылаясь на информацию пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, которую она предоставила ТСН.

По ее словам, Королевой не будут препятствовать въезду в Киев, чтобы побывать на похоронах бабушки.

Гитлянская пояснила, что в таких случаях, если человеку запрещен въезд в страну, то СБУ позволяет приехать на похороны родственников.

Она подчеркнула, что это разрешение является временным и после похорон бабушки Королева и в дальнейшем будет оставаться персоной нон грата в Украине.

Сегодня Наташа Королева сообщила, что в Киеве скончалась ее 94-летняя бабушка и из-за запрета въезда в Украину, она не может приехать на похороны.

Напомним, 12 октября 2016 года СБУ запретила на 5 лет въезд в Украину российской певице украинского происхождения Натальи Порывай, которая имеет сценический псевдоним Наташа Королева.