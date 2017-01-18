также в разделеОбщество
Кабмин дополнительно направил 2 миллиарда на закупку лекарств для онкобольных 6
Прокуратура хочет допросить экспертов, обследовавших Толстошеева 12
СБУ задержала члена «Оплота» на Сумщине 24
НАПК нашло нарушения при финансировании 12 партий 18
Сбежавшего из киевского суда преступника задержали в Одессе 25
Прокуратура: Россия предоставила гражданство 10 бывшим беркутовцам 60
Шкиряк: Большинство участников перестрелки в Олевске задержаны 32
Сутки в зоне АТО: 61 обстрел, потерь среди бойцов ВСУ нет 20
Полиция не связывает перестрелку в Олевске с янтарем 53
17 января. Картина дня 80
В СБУ объяснили, почему запретили въезд мэру Перемышля 554
Харьковский ученый вывез из Украины документы военного назначения 161
В Украине запретили 18 фильмов с актером, сыгравшим «ополченца» 139
Суд продлил арест Ефремова до марта 80
Мэру Перемышля запретили въезд в Украину 71
В Украине впервые родился ребенок от трех родителей 132
Украинский паспорт занял 46 место в рейтинге «мощности» 67
Прокуратура просит суд продлить арест Ефремова 57

Служба безопасности Украины разрешила певице Наташе Королевой приехать в Киев на похороны ее бабушки. Об этом сообщает 112 Украина, ссылаясь на информацию пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, которую она предоставила ТСН.

По ее словам, Королевой не будут препятствовать въезду в Киев, чтобы побывать на похоронах бабушки.

Гитлянская пояснила, что в таких случаях, если человеку запрещен въезд в страну, то СБУ позволяет приехать на похороны родственников.

Она подчеркнула, что это разрешение является временным и после похорон бабушки Королева и в дальнейшем будет оставаться персоной нон грата в Украине.

Сегодня Наташа Королева сообщила, что в Киеве скончалась ее 94-летняя бабушка и из-за запрета въезда в Украину, она не может приехать на похороны.

Напомним, 12 октября 2016 года СБУ запретила на 5 лет въезд в Украину российской певице украинского происхождения Натальи Порывай, которая имеет сценический псевдоним Наташа Королева.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги
Ботинки зимние