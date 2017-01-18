также в разделеМир
Кандидату в президенты Франции дали пощечину 26
Канадский ученый назвал новый вид моли в честь Трампа 22
Обвинившая Трампа в домогательстве женщина подала на него в суд 32
Россия продлила Сноудену вид на жительство 25
Новым главой Европарламента стал итальянец 67
Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks 53
Путин: Авторы компромата на Трампа – хуже проституток 50
Президент Молдовы надеется на аннулироване соглашения об ассоциации с ЕС 80
Великобритания покинет единый рынок ЕС после Brexit 62
Лавров: Переодетые в женщин дипломаты США участвовали в акциях оппозиции 114
Песков: Русские предпочитают есть не снег, а отечественные деликатесы 66
Теракт в Стамбуле: арестованный узбек признал свою вину 74
Косово обвинило Сербию в подготовке аннексии по «крымской модели» 53
Число жертв авиакатастрофы под Бишкеком достигло 38 человек 27
В Турции задержали подозреваемого в нападении на ночной клуб в Стамбуле 45
Видео с Трампом-аккордеонистом набирает популярности в сети 128
Художник Павленский эмигрировал из России 58
Найден «черный ящик» рухнувшего под Бишкеком Boeing 747 92

Более 50 конгрессменов от Демократической партии собираются бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, сообщает ВВС.

Ранее церемонию инаугурации, которая должна пройти 20 января, собирались бойкотировать 26 конгрессменов.

Многие конгрессмены объясняют свое решение спором Трампа с конгрессменом Джоном Льюисом, который является известным борцом за гражданские права. Льюис для многих американцев стал героем.

Льюис назвал Трампа «нелегитимным президентом» из-за вмешательства России в ход избирательной кампании.

В ответ Трамп написал в «Твиттере»: «Все это болтовня, болтовня, болтовня - и никаких действий или результата».

Многие конгрессмены посчитали, что слова Трампа - это неуважение к Льюису. Конгрессмен от Миннесоты Кейт Эллисон обвинил Трампа в проведении «политики разъединения и ненависти».

Позднее Трамп продолжил критиковать Льюиса, который, по мнению избранного президента, ошибочно заявил, что он впервые с тех пор, как в 1987 году вошел в конгресс, пропустит инаугурацию президента США.

«Ошибка (или ложь)!» - написал Трамп в «Твиттере», заявив, что Льюис пропустил инаугурацию Джорджа Буша в 2001 году.

Представитель конгрессмена подтвердил, что тогда он также в знак протеста отсутствовал на церемонии.

Это не первый случай массового бойкота церемонии инаугурации. Например, в 1973 году около 80 конгрессменов бойкотировали инаугурацию Ричарда Никсона.

Церемонию в Вашингтоне в эту пятницу собираются посетить около 800-900 тысяч человек.

Опросы общественного мнения показывают, что рейтинг одобрения Дональда Трампа находится на исторически низком уровне для президента, вступающего в должность.

Напомним, ранее сообщалось, что тысячи демонстрантов намерены устроить 20 января в Вашингтоне акцию протеста, чтобы сорвать инаугурацию Трампа.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

59
Теги
Ботинки зимние