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До конца января Швейцария предоставит Украине 100 миллионов долларов финансовой помощи. Об этом Президент Петр Порошенко договорился с президентом Швейцарии Дорис Лойтхард.

«До конца января Украина получит 100 млн долларов финансовой помощи от Швейцарской Конфедерации как первую часть транша, который направлен на поддержку Украины», - сообщатся на странице Порошенко в Facebook.

Порошенко поблагодарил швейцарских партнеров за поддержку территориальной целостности Украины, существенный вклад в деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и значительное финансирование гуманитарных проектов.
ForUm

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