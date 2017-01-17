Верховная Рада отклонила постановление об увеличении зарплат народным депутатам и смете парламента на 2017 год, сообщает ВВС Украина.

Документом предлагалось увеличить оклады большинства народных избранников до 16 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - это почти 26 тыс. грн в месяц. Спикеру планировали повысить оклад до 32 тыс. грн.

Также проект постановления предлагал выделить на функционирование Верховной Рады в 2017 году более 1,1 млрд грн.



В итоге инициатива не набрала даже 200 голосов (при необходимых 226) и была полностью отклонена.



Не поддержали депутаты и предложение председателя Верховной Рады Андрея Парубия не повышать зарплаты депутатам, а взамен увеличить финансовое обеспечение их помощников-консультантов.



В октябре 2016 года депутаты уже пытались поднять себе зарплаты. Тогда приняли постановление, согласно которому большинство парламентариев получали бы больше 36 тыс. грн в месяц. Однако позже такое решение отменили - повышенные оклады народные избранники так ни разу и не получили.