Мэр Киева Виталий Кличко пообещал открыть станцию метрополитена «Львовская брама» в 2018 году. Об этом он сказала в интервью NewsOne.

«Надеюсь, в этом году будет инвестировано больше денег и уже в следующем году «Львовская брама» будет запущена в эксплуатацию», - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что средства инвестируют также в строительство Подольско-Воскресенского моста, станций метро и других объектов.

Строительство «Львовской брамы» началось еще в середине 90-х годов. Но из-за отсутствия плана реконструкции Львовской площади и нехватки средств ее заморозили.