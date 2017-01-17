Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте», сообщает инфлрмационное управление Аппарата ВР.

За соответствующий проект закона №4121 во втором чтении и в целом проголосовали 265 народных депутатов.

Законодательным актом предусматривается внедрение автоматизированной системы оплаты проезда в городском пассажирском транспорте, предоставление соответствующих полномочий органам местного самоуправления, установление обязательности обеспечения льготных категорий населения электронными билетами в населенных пунктах, где внедрена автоматизированная система учета оплаты проезда, и определяется возможность привлечения к административной ответственности за проезд пассажира без регистрации или компостирования проездных документов.

Законом, в частности, установлено, что «органы местного самоуправления вводят автоматизированную систему учета оплаты проезда, устанавливают порядок ее функционирования, а также формы носителей, виды, порядок обращения и регистрации проездных документов, определяющих лицо, уполномоченное осуществлять взимание платы за транспортные услуги в случае введения автоматизированной системы учета оплаты проезда».

Согласно закону, «правила пользования городским пассажирским автомобильным транспортом утверждаются соответствующим органом местного самоуправления. Они определяют порядок проезда и его оплаты, права и обязанности пассажиров, а также взаимоотношения перевозчиков и пассажиров при предоставлении транспортных услуг, учитывая особенности транспортной инфраструктуры и наличие автоматизированной системы учета оплаты проезда».

Соответствующие изменения внесены в законы Украины «Об автомобильном транспорте», «О городском электрическом транспорте», «О местном самоуправлении в Украине», «О реабилитации жертв политических репрессий на Украине», «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», «Об охране детства», «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине», «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», «О статусе ветеранов воинской службы, ветеранов органов внутренних дел и некоторых других лиц и их социальной защите».

Закон принят с учетом предложений профильного комитета.