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На одном из полигонов в Харьковской области начались учебные сборы с резервистами оперативного резерва, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

«В течение 30 суток резервисты должны усовершенствовать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, а также выполнить программу профессиональной подготовки, боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады в ходе соответствующих учений и тренировок», – говорится в сообщении.

Отмечается, что к проведению собрания привлекаются более 1000 резервистов оперативного резерва из всех регионов Украины.

«Учитывая уже приобретенный опыт, для приема резервистов оперативного резерва заранее подготовлен полевой лагерь, оборудованный для комфортного проживания личного состава – развернуты полевые столовые, бани, заготовлен запас угля, дров и топливных брикетов», – подчеркнули в Генштабе.

Также сообщается, что по прибытию резервистов они будут направлены в учебные центры, где они в течение 15 суток будут совершенствовать свои навыки в учебных подразделениях. После этого на одном из полигонов состоятся тактические учения с боевой стрельбой, которые подведут итог учебных сборов резервистов оперативного резерва.
ForUm

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