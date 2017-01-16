Киевский национальный музей русского искусства выступает против своего переименования, а именно изъятия из названия словосочетания «русского искусства» и замены текущего названия каким-либо другим.

Об этом идет речь в заявлении научно-методического совета музея, обнародованном на его сайте.

Вопрос о переименовании музея должен рассмотреть Киевсовет.

«На наш взгляд, изменение названия этого широко известного заведения на основании непутевого чиновничьего решения, без учета мнения специалистов и обсуждения широкой художественной и музейной общественностью, является досадным случаем нарушения европейских норм и демократических принципов, которые провозгласила независимая Украина», - говорится в заявлении.

Специалисты заведения отмечают, что Киевский национальный музей русского искусства - это заведение, которое сохраняет уникальную коллекцию, является ценностью государственного, национального уровня. Собрание произведений, принадлежащих к русской школе (именно этот смысл предполагает современное название музея), формировалось в Киеве в течение почти целого века. Накануне своего 95-летия музей является одним из самых известных, любимых и популярных художественных музеев Украины.

В основу собрания музея были положены художественные ценности, значительную часть которых составили памятники, относящиеся к русской художественной культуре. Наличие такого большого материала в Киеве объяснялось процессами, которые происходили в культурной жизни города в конце XIX - начале XX века, собирательской деятельностью киевлян, экспонированием передвижных художественных выставок, открытием городского музея и тому подобное. Позже к нему поступали соответствующие произведения из музейных фондов Москвы, Ленинграда, и Союза художников.

Первое название музея - традиционный выбор того времени.

«Таким образом, исключение из названия музея определения «русское искусство», которое указывает на состав коллекции, является некомпетентным», - отметили в музее и добавили, что сохранение названия является примером европейского сознания общества, уважительного отношения к основателям музея.

«Демонстративное изменение названия музея производит крайне негативное впечатление и будет неоднозначно воспринято не только в Украине, но и во всем мире. Такое не взвешенное, провокационное решение может стать непоправимой политической ошибкой, которая нанесет имиджевый вред всей стране, и в условиях гибридной войны станет для злопыхателей поводом обвинить Украину в русофобии и национализме», - сказано в заявлении.

Работники музея удивлены, что такой важный вопрос, связанный с дальнейшей судьбой заведения, решается без учета мнения научного коллектива, без соответствующего обсуждения специалистами, поклонниками искусства, многочисленными посетителями музея.

Также отмечается, что в настоящее время проводится анкетирование по изменению названия. Свое мнение о целесообразности переименования музея можно выразить, заполнив анкету или на странице в Facebook Киевского национального музея русского искусства.