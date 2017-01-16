также в разделеПолитика
Президент: РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Украине 2
Байден назвал условие реализации политической части «Минска» 34
Парубий призвал депутатов утвердить смету Рады 12
Порошенко надеется на плодотворное сотрудничество с администрацией Трампа 171
Началась встреча Порошенко и Байдена 1153
Тука: Освобождение Донбасса может начаться осенью 174
Байден прилетел в Украину 446
СБУ просят проверить заявление Билецкого о сепаратистах в Нацгвардии 206
Ради мира с Россией: у Пинчука идеи, у Медведчука план (Мнение) 275
Россия планирует перекинуть в Крым дополнительные С-400 78
В Нидерландах противники Ассоциации с Украиной подали в суд на правительство 143
Ефремова конвоировали на Луганщину 138
Журналист: Вряд ли Трамп предложит Украине что-то новое, кроме выполнения Минска-2 73
Байден на день перенес визит в Украину 427
Нацполиция завершила служебное расследование перестрелки в Княжичах 249
Аваков подарил Порошенко изысканный пистолет 147
Аваков о создании финполиции: Нам не нужен ремейк постсоветского ОБХСС 100
Кандидат на пост главы ЦРУ обвинил Россию во вторжении в Украину 89

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что сегодня Украина является тем государством, которое никогда не вернется под власть и контроль Российской Федерации.

Об этом он сказал во время совместного с вице-президентом США Джозефом Байденом заявления для СМИ, сообщает Укринформ.

«Сегодня мы строим новую, сильную, мощную, демократическую Украину. Это уже далеко не та держава, которой мы начинали на этапе побега обанкротившейся и преступной власти и начала российской военной агрессии. Это – Украина, которая имеет достоинство, стремление к демократическим реформам, это – Украина, которая больше никогда не вернется в стойло российской империи, это - Украина, которая надежно защищает демократические ценности, права и свободы граждан, которые являются общими и для Украины, и для США», – подчеркнул Порошенко.

Напомним, Байден прибыл в Украину утром в понедельник, 16 января.  

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

112
Теги
Ботинки зимние