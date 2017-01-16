Президент Украины Петр Порошенко заверил, что сегодня Украина является тем государством, которое никогда не вернется под власть и контроль Российской Федерации.

Об этом он сказал во время совместного с вице-президентом США Джозефом Байденом заявления для СМИ, сообщает Укринформ.

«Сегодня мы строим новую, сильную, мощную, демократическую Украину. Это уже далеко не та держава, которой мы начинали на этапе побега обанкротившейся и преступной власти и начала российской военной агрессии. Это – Украина, которая имеет достоинство, стремление к демократическим реформам, это – Украина, которая больше никогда не вернется в стойло российской империи, это - Украина, которая надежно защищает демократические ценности, права и свободы граждан, которые являются общими и для Украины, и для США», – подчеркнул Порошенко.

Напомним, Байден прибыл в Украину утром в понедельник, 16 января.