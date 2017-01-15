За прошлые сутки незаконные вооруженные формирования 60 раз обстреляли позиции украинских военных, трое наших военнослужащих ранены, один – погиб, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На мариупольском направлении противник обстрелял из минометов Широкино, Марьинку, Славное и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Талаковку, Широкино, Павлополь, Старогнатовку. По Новомихайловке и Славном вела огонь БМП противника. По Красногоровке – снайпер», – говорится в сообщении.

На донецком направлении, по данным штаба, НВФ из 122 миллиметровой артиллерии вели огонь по Луганскому. Из минометов – по Каменке, Мироновском, Зайцево и Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Майорску, Зайцево, Новоселовке Второй, Авдеевке, Крутой Балке, Новгородской. По Троицкому – из БМП.

На луганском направлении противник вел огонь из 152-миллиметровой артиллерии по Новозвановкк. А из минометов НВФ обстреливали Новозвановку, Новотошковку. Из противотанковых ракетных комплексов – Крымское и Новоалександровку, а из гранатометов и стрелкового оружия – Орехово и Лобачево. По Станице Луганской огонь вел снайпер.