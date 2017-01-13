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На Закарпатье ограничивается движение большегрузных автомобилей по трем направлениям. Об этом сообщает пресс-служба главы Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

Отмечается, что интенсивный снег, усилившийся на Закарпатье перед обедом пятницы, значительно усложнил и до того непростое движение автомобилей по дорогам области. На резких подъемах, серпантинах и перевалах фуры начинают пробуксовывать, в результате чего возникают заторы.

«Поэтому принято решение ввести на Закарпатье с 12:00 временное ограничение для движения фур по трем направлениям - окружная Ужгорода, которая ведет к грузовому терминалу на украинско-словацкой границе, трасса «Мукачево - Рогатин» и трасса «Киев - Чоп» (особенно проблемный участок здесь - Абранский и Латирский перевалы)», - отметил Москаль.

Также областному управлению полиции поручено останавливать фуры и направлять их в отстойники, а автодорожникам - привлечь максимум техники для расчистки и посыпки автодорог. Ограничения на движение фур будет действовать до нормализации погоды и обеспечения нормального проезда.
ForUm

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