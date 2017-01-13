Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вызывает на допрос судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.
Повестка опубликована в газете «Урядовий кур’єр» 13 января, сообщает 112 Украина.
Чаус вызывается на допрос в НАБУ на 9 утра 16 января в качестве подозреваемого.
Напомним, 6 сентября 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест скандального судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого в получении 150 тысяч долларов взятки.
12 сентября Соломенский районный суд Киева разрешил задержание Чауса.
В конце сентября адвокат Чауса предоставил НАБУ справку о том, что судья находится в медучреждении в Крыму.
С 11 ноября Чаус находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время