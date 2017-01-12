Правоохранители задержали судью Хозяйственного суда Киева, который пытался получить у предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 16 тыс. долл.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с САП и СБУ задержали с поличным судью Хозяйственного суда Киева, который мошенническим способом пытался получить от предпринимателя 16 тыс. долл. за решение в вышестоящих инстанциях Арбитражного суда вопросов в пользу взяткодателя», - написал он Facebook.

По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларис Сарган, судья задержан в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 УК Украины (законченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в крупном размере).

«За указанные денежные средства представитель «фемиды» обещал посодействовать в решении им вопроса о вынесении судьями Киевского апелляционного хозяйственного суда и Высшего хозяйственного суда Украины судебных решений в пользу истца.

При получении последней части денежных средств в сумме 10 тыс. долларов США судья задержан в порядке ст. 208 УПК Украины», - сообщила она.

На данный момент продолжаются обыски в административном помещении Хозяйственного суда Киева и по месту жительства судьи, а также готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное уголовное правонарушение судьи грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.