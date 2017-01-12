Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование еще трех уголовных производств по фактам декларирования недостоверной информации (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины) народным депутатом и председателями районных государственных администраций. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сведения об уголовном правонарушении в отношении народного депутата внесены в Единый реестр досудебных расследований на основании материалов информационно-аналитического исследования Управление аналитики и обработки информации НАБУ.

Информация о представлении заведомо недостоверных сведений в декларации председателем одной из районных государственных администраций, а также за преднамеренное непредставление электронной декларации другим главой РГА внесена в Единый реестр досудебных расследований по результатам рассмотрения заявлений одной из общественных организаций.

Напомним, 17 ноября прошлого года Бюро зарегистрировало первые три уголовных производства по фактам незаконного обогащения (ч. 2 и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины) на основании анализа сведений, приведенных в электронных декларациях. Два производства открыты в отношении народных депутатов Украины и одно – представителя судебной ветви власти.

В декабре НАБУ начало расследование еще семь уголовных производств.