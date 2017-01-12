Власти столицы намерены вернуться к расчетам по единой квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В КГГА подчеркнули, что в январе текущего года жители Киева получили обновленные платежные документы коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр» (КП «ГИВЦ»).

Отмечается, что это ознакомительный вариант квитанций, содержащий перечень всех жилищно-коммунальных услуг в одном документе: содержание придомовых территорий, водоснабжения и водоотведения холодной воды, водоснабжения и водоотведения горячей воды, газо- и электроснабжения.

«Городская власть обращает внимание киевлян, что в указанных платежках на уплату доступна пока только часть услуг: содержание домов и дворов, а также услуги «Киевводоканала». Подчеркиваю, что услуги «Киевэнерго» и «Киевгаз» следует оплачивать по отдельным счетам, которые поступят от этих исполнителей услуг. Никаких сбоев в работе платежных систем города Киева нет. Сейчас идет работа над созданием нового формата платежки - единой квитанции, более удобной и понятной для жителей. Квитанции, получили киевляне в январе - ознакомительный вариант. Чтобы не возникло путаницы мы проведем подробные разъяснения и разместим объявления на домах. А кроме того, проведем служебную проверку в КП «ГИВЦ», чтобы выяснить, кто виноват в этом фальстарте. Ведь, разработка формата единой квитанции началась по многочисленным просьбам жителей, перед тем, как рассылать незнакомый для киевлян формат платежек, надо было провести соответствующую информационную кампанию и предупредить киевлян», - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Также он обратил внимание на возможность оплатить коммуналку карточкой в ​​34 сервисных точках Центра коммунального сервиса и на официальных сайтах КП «ГИВЦ». Владельцы «Карточки киевлянина» и «Моя Карта» «Ощадбанка» могут оплатить коммуналку без комиссии.

«Сегодня в едином информационном и расчетном поле с КП «ГИВЦ» уже начали работу коммунальные ЖЭКи, часть ОСМД и ЖСК, а также исполнитель услуги холодного водоснабжения и водоотведения, а также водоотвод горячей воды ОАО «Киевводоканал». Соответствующая работа с ПАО «Киевэнерго» и ГП «Киевгазэнерджы» продолжается, что позволит в дальнейшем обеспечить начисление и оплату жилищно-коммунальных услуг по единому документу. Однако пока единая квитанция – это ознакомительный документ. По единой квитанции можно оплачивать содержание придомовых территорий, водоснабжение и водоотведение холодной воды, водоотвод горячей воды», - пояснил директор КП «ГИВЦ» Виталий Козубский.