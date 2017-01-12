С наступлением морозов в Украине от переохлаждения умерли 40 человек, 11 из них - за последние сутки. Об этом сообщила начальник управления экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Татьяна Тимошенко сегодня на брифинге.

«По состоянию на сегодняшнее утро 869 человек обратились в учреждения здравоохранения, из них госпитализированы 753 человека. К сожалению, мы имеем 40 смертных случаев, вчера это было 29 человек, то есть, мы видим положительную динамику увеличения», - сказала она, сообщает УНИАН.

По данным Минздрава, в учреждениях здравоохранения умерли трое людей, на улице - 27, в домах - 10.

Наибольшее число умерших зафиксировано в Ривненской, Львовской и Николаевской областях. По словам Тимошенко, причиной смертей стало употребление алкоголя и переохлаждение после этого.