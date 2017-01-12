Сегодня, 12 января, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания изъял российский телеканал «Дождь» из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, а также временно на три месяца прекратил ретрансляцию на территории Украины телеканала «Телеклуб», который имеет юрисдикцию Германии.

Телеканал «Дождь» исключен из перечня из-за трансляции в его эфире запрещенной украинским законодательством рекламы (закон запрещает размещение рекламы в эфире российских телеканалов, которые ретранслируются в Украине), а также из-за трансляции информации, посягающей на территориальную целостность Украины («Дождь» изображает Крым как территорию Российской Федерации). Решение об изъятии должно вступить в силу через месяц после опубликования, сообщает «Детектор медиа».

Член Нацсовета Сергей Костинский рассказал, что регулятор год мониторил эфир «Дождя» и давал каналу два месяца на приведение его деятельности к условиям украинского законодательства. Владелица и руководитель телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила Нацсовету, что «Дождь» создал отдельную интернет-версию для Украины без рекламы. Но Нацсовет так и не получила от «Дождя» документов на внесение украинской версии в перечень иностранных каналов, и канал так и не решил вопрос с украинскими провайдерами о ретрансляции ними отдельной версии – провайдеры пока ретранслируют спутниковую версию «Дождя», где есть реклама.

По Крыму, по словам Костинского, у «Дождя» системная политика, что Крым является частью РФ. Журналисты «Дождя» ездят в Крым с нарушением украинского законодательства, называют административную границу между Херсонской областью и Крымом «российско-украинской границей», показывают в эфире карты, на которых Крым обозначен как территория Российской Федерации.

Поэтому, учитывая все эти факты, Нацсовет решил изъять «Дождь» из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины. В то же время регулятор дал провайдерам месяц на поиски замены телеканалу «Дождь» в их сетях: решение об изъятии «Дождя» из перечня вступит в силу через месяц с момента обнародования (ориентировочно - 13 февраля).

Телеканал «Телеклуб» имеет юрисдикцию Германии - страны-члена ЕС. В его эфире Нацсовет зафиксировал трансляцию запрещенных украинским законодательством фильмов российского производства.

Председатель Нацсовета Юрий Артеменко рассказал, что Нацсовет вел длительную дискуссию с каналом, обращалась к дистрибьютору канала с просьбой прекратить нарушение. Дистрибьютор сообщил, что передал просьбу регулятора руководству канала. Но программная политика «Телеклуб» так и не изменилась.

Артеменко предложил не запрещать «Телеклуб», а обратиться к немецкому регулятору, чтобы он повлиял на своего лицензиата. Но член Нацсовета Валентин Коваль отметил, что немецкое законодательство не предусматривает ограничений на показ российских фильмов, поэтому вряд ли немецкий регулятор по просьбе украинской стороны будет что-то требовать от «Телеклуба». «Мы можем просто поставить немецких коллег в известность о своем решении», - отметил Коваль. Его поддержал член Нацсовета Олег Черныш, который отметил, что «Телеклуб» является российским каналом, который имеет немецкую лицензию.

Поэтому большинство членов Нацсовета (кроме Юрия Артеменко) проголосовали за то, чтобы прекратить временно на три месяца ретрансляцию телеканала «Телеклуб» на территории Украины и сообщить немецкому регулятору о принятом в Украине решении.