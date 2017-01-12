За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, 5 – получили ранения.
Об этом рассказал сегодня на традиционном ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает Информационно-аналитический центр.
«За прошедшие сутки в очередной раз выросла боевая активность противника. Количество обстрелов возросло и достигло отметки 62. На всех трех направлениях враг широко применял минометы и бронетехнику, а на луганском и донецком – обстрелял силы АТО из артиллерии. Наши военные надежно держат оборону и отвечают на наиболее дерзкие провокации противника исключительно из вооружения, не запрещенного Минскими договоренностями», – подчеркнул он.
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