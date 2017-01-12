Решение об отмене визовых требований для грузинских граждан вышло на финальную стадию: комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел в четверг одобрил договоренность между ЕП и Советом ЕС относительно безвизового режима для Грузии.

Об этом сообщает Укринформ.

«Грузинские граждане вскоре смогут приезжать в Шенгенскую зону без виз. Комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел сегодня одобрил договоренность, достигнутую недавно между ЕП и Советом ЕС», - сообщили в законодательном органе Евросоюза.

Речь идет о проекте законодательной резолюции об отмене визового режима для Грузии. Далее, по процедуре, документ должен быть проголосован на пленарном заседании Европарламента и снова утвержден Советом ЕС.

Однако, по экспертным оценкам, безвизовый режим для грузин может быть введен только через несколько месяцев и не ранее, чем вступит в силу новый так называемый механизм ЕС по приостановке безвизовых режимов для третьих стран.

Относительно Украины на сегодняшний день ситуация затягивается. Ведь Совет ЕС примет решение о начале переговоров об этом с Европарламентом (аналогично тем, которые уже завершились относительно Грузии) только после вступления в силу нового механизма по предотвращению. Как минимум в январе продвижения процесса визовой либерализации для Украины не следует ожидать.