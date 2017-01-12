Основными факторами, обусловившими инфляцию в 2016 году, стали повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и подорожание топлива. Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины относительно уровня инфляции в 2016 году.

«Основными факторами роста цен стало повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и подорожание топлива», - отмечается в сообщении.

В Нацбанке подчеркнули, что в 2016 году потребительская инфляция стремительно снизилась до целевого уровня, провозглашенного НБУ. В декабре прошлого года она составляла 12,4%, в то время как в 2015 году потребительские цены выросли на 43,3%.

В НБУ также отметили, что быстрое снижение инфляции в 2016 году произошло, прежде всего, благодаря фундаментальным факторам. Об этом свидетельствовало стремительное замедление базовой инфляции (до 5,8%).

Кроме того, значительный вклад внес умеренный рост цен на сырые продукты питания.



«Снижению базовой инфляции и в целом инфляционного давления способствовали умеренная фискальная и монетарная политика, уменьшение интенсивности военного конфликта на востоке, вторичные эффекты факторов со стороны предложения сырых продуктов питания», - заявили в НБУ.