В оккупированном Симферополе задержали активиста Украинского культурного центра Крыма Владимира Виноградова.
Об этом в Facebook сообщает Крымская правозащитная группа, ссылаясь на информацию руководителя Украинского культурного центра Леонида Кузьмина.
По данным Кузьмина, сегодня, 12 января, в Симферополе сотрудники ФСБ России задержали и увезли Виноградова на допрос.
«Крымчанин успел сообщить Кузьмину об этом по телефону. Крымская правозащитная группа уточняет подробности», - говорится в сообщении.
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