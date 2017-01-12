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В оккупированном Симферополе задержали активиста Украинского культурного центра Крыма Владимира Виноградова.

Об этом в Facebook сообщает Крымская  правозащитная группа, ссылаясь на информацию руководителя Украинского культурного центра Леонида Кузьмина.

По данным Кузьмина, сегодня, 12 января, в Симферополе сотрудники ФСБ России задержали и увезли Виноградова на допрос.

«Крымчанин успел сообщить Кузьмину об этом по телефону. Крымская правозащитная группа уточняет подробности», - говорится в сообщении.
ForUm

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