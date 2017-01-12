Резкое ухудшение погодных условий на Закарпатье привело к усложнению автомобильного движения на главных транспортных артериях области, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Закарпатской областной государственной администрации.

По данным ОГА, с самого утра тяжеловесные автомобили не могут проехать серпантин у села Залужье на границе Мукачевского и Иршавского районов, поэтому принято решение о временном прекращении движения фур по трассе Мукачево - Рогатин, начиная с 9:00 четверга.

«По международной трассе Киев - Чоп, а также дорогах государственного значения Хуст - Долина и Ужгород - Самбор автомобильное движение пока осуществляется без ограничений, проезд через четыре перевала на административной границе Закарпатья свободен. Однако, в зависимости от погодных условий, движение грузовиков может быть ограничено и на других трассах, о чем будет сообщено отдельно», – заявил глава ОГА Геннадий Москаль.

В администрации подчеркнули, что наиболее интенсивные снегопады на Закарпатье ожидаются в ночь на пятницу. Сейчас для расчистки снега задействованы 167 единиц автодорожной техники, ситуация с автомобильным движением находится под постоянным контролем облгосадминистрации.