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Избранный президент США Дональд Трамп не будет продавать свой бизнес. Он принял решение передать свои активы в «слепой траст», управлять которым будут его сыновья. Об этом Трамп сказал на своей первой пресс-конференции, сообщает Лига.

Его юрист Шери Диллон уточнила, что руководить трастом будут сыновья Трампа Дон-младший и Эрик.

«Избранный президент Трамп уйдет в отставку с должностей всех компаний, которыми он владеет», - сказала Диллон.

По ее словам, «новых зарубежных сделок не будет вообще в течение всего срока президентства Трампа».

Избранный президент не будет ничего указывать своим сыновьям касательно новых внутренних сделок, уверяет Диллон. Трамп «будет только знать о сделке, если прочтет об этом в газете или увидит по телевизору».

Как известно, в ноябре прошлого года Трамп заявил, что «полностью» оставит свой бизнес для того, чтобы сосредоточиться на управлении страной.
ForUm

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