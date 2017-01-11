Украинский представитель Совместного центра по контролю и координации прекращения огня генерал-майор Борис Кременецкий уверен, что российские офицеры в миссии ОБСЕ - это кадровые сотрудники спецслужб РФ.



Об этом он сказал в интервью Украинской правде.



Генерал-майор признал, что эпизод, когда украинские военные не пускали патруль ОБСЕ к местам хранения отведенного оружия, пока не убедились, что там нет россиян, является нарушением, однако пояснил, почему возникают такие ситуации: «Давайте разделим формальную составляющую и эмоциональную. С формальной точки зрения, если это представитель ОБСЕ, у него есть ID ОБСЕ – это не имеет значения, какой он национальности. Мы не можем требовать у наблюдателя ОБСЕ его национальный паспорт. Есть соответствующая инструкция во всех наших подразделениях – как себя вести с патрулем ОБСЕ».



«Но есть случаи, когда патрули ОБСЕ откровенно лезут в те места, где они не должны быть. Конечно, здесь возникает эмоциональная составляющая», – отметил он.



Кременецкий уверен, что любые российские офицеры в миссии ОБСЕ – это кадровые сотрудники или ГРУ, или ФСБ.



«Другого там просто быть не может. Но они – члены миссии, поэтому пользуются всеми привилегиями и авторитетом, которым пользуются наблюдатели ОБСЕ, независимо от национальности», – подчеркнул генерал–майор.



«В ОБСЕ из 652-х наблюдателей 39 – россияне. Но у нас нет гарантий, что другие страны не могут предоставлять информацию. Есть очень много бывших офицеров из других стран, которые в свое время учились в советских военных заведениях. Но если мы замечаем какого-то наблюдателя за подозрительными делами, мы об этом информируем», – отметил он.



Кременецкий говорит, что были случаи, когда после такого некоторые наблюдатели просто покидали миссию и ехали домой.

Как сообщал ForUm, 27 января 2016 года у российских офицеров в СЦКК были изъяты документы, свидетельствующие об их содействии Донецкой и Луганской народным республикам.

Правоохранительные органы открыли уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины в связи с обнаружением у офицеров российской армии методических материалов военного характера, а также символики незаконных вооруженных формирований.