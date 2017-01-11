За 2 дня 2-й недели января (по состоянию на 11 января) за медицинской помощью в учреждения здравоохранения столицы обратилось 6574 человека (за аналогичный период прошлого недели - 7157 человек). Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

«Наблюдается снижение заболеваемости на 8,15%. Снижение происходит за счет как взрослого так и детского населения. В частности, за указанный период заболело 3796 детей (за аналогичный период прошлого года - 3892, то есть, наблюдается снижение на 2,5%). Так, среди детей в возрасте до 1 года отмечается снижение заболеваемости на 2,1%, от 1 до 4 лет – на 5,6%, от 5 до 9 лет – на 1,1%, от 10 до 14 лет – на 2,8%, от 15 до 17 лет – на 2,8%. Кроме того, среди школьников наблюдается уменьшение заболеваемости на 3,9%, а среди взрослых – на 14,9%», - отметил заместитель председателя КГГА.

По его словам, за 2 дня в лечебные учреждения столицы госпитализированы 54 человека, в том числе 33 ребенка.

«С восстановлением учебного процесса после зимних каникул мы продолжаем контроль за уровнем заболеваемости среди столичных школьников. В случае отсутствия более 20% детей руководители учебных заведений имеют право приостановить учебный процесс до улучшения ситуации. Сейчас столичные школы работают в штатном режиме», - отметил Поворозник.