Систему занятости в Украине нужно реформировать таким образом, чтобы финансировать не службу занятости, а поддержку создания рабочих мест. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.
«Я не собираюсь содержать службу занятости, я не собираюсь содержать безработных. Я собираюсь дать людям нормальную работу и нормальную заработную плату. Изменение этой философии должно быть на повестке дня всех тех, кто сегодня занимается службой занятости. Я просил бы, чтобы вы (министр социальной политики Украины Андрей Рева. – Ред.) донесли это к руководству службы занятости. Нет – разгоню, и приведем тех людей, которые смогут нормально ситуацию там наладить», – подчеркнул глава правительства.
«Мне эти статистические басни не нужны, я заслушашивал не один раз. Я считаю, что надо изменить модель финансирования из модели финансирования службы на модель поддержки создания рабочих мест», - отметил он.
Премьер-министр убежден, что рынок труда и система стимулирования занятости должна быть реформирована.
В этом контексте он подчеркнул необходимость быстро завершить работу над формированием подходов и перейти к практическим изменениям в этой сфере.
Гройсман убежден, что идеи правительства, которые будут в ближайшее время представлены, покажут свою эффективность.
Также, по его словам, систему занятости необходимо реформировать совместно с работодателями и профсоюзами в интересах баланса, в первую очередь, тех, кто работает, и работодателей.
Гройсман подчеркнул, что система занятости должна была быть направлена на то, чтобы создавать рабочие места, зато сегодня она направлена на то, чтобы поощрять безработицу.
Он привел пример, что часто соискатели приходят за вакансиям, предлагаемыми службой занятости, поставить печать о несоответствии ей для дальнейшего получения государственной помощи.
В этом контексте глава правительства подчеркнул актуальность вопроса создания новых рабочих мест и обеспечения развития экономики для этого.
По его словам, имеющихся сегодня в стране вакансий недостаточно, чтобы обеспечить всех украинцев рабочими местами.
В этом контексте он подчеркнул, что правительство заложило «хороший фундамент для экономического роста и начала в том числе модернизации и капитального ремонт страны, развития экономики». В частности, среди заложенных в бюджет приоритетов – восстановление украинской промышленности, развитие экспортного потенциала, который будет стимулировать создание рабочих мест с нормальной заработной платой.
Также нужно продолжить дерегуляцию, подчеркнул Гройсман. Он убежден, что принятое парламентом решение об упрощении администрирования налогов улучшит инвестиционный климат в стране.
Кроме того, государственный заказ на профессиональные кадры должен соответствовать потребностям рынка труда, отметил глава правительства. В этом контексте он напомнил, что уже есть первые примеры модернизации правительством системы профессионально-технического образования.
Напомним, в Украине в ноябре официальный уровень безработицы по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0,1 процентного пункта - до 1,3%.
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