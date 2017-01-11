Систему занятости в Украине нужно реформировать таким образом, чтобы финансировать не службу занятости, а поддержку создания рабочих мест. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Я не собираюсь содержать службу занятости, я не собираюсь содержать безработных. Я собираюсь дать людям нормальную работу и нормальную заработную плату. Изменение этой философии должно быть на повестке дня всех тех, кто сегодня занимается службой занятости. Я просил бы, чтобы вы (министр социальной политики Украины Андрей Рева. – Ред.) донесли это к руководству службы занятости. Нет – разгоню, и приведем тех людей, которые смогут нормально ситуацию там наладить», – подчеркнул глава правительства.

«Мне эти статистические басни не нужны, я заслушашивал не один раз. Я считаю, что надо изменить модель финансирования из модели финансирования службы на модель поддержки создания рабочих мест», - отметил он.

Премьер-министр убежден, что рынок труда и система стимулирования занятости должна быть реформирована.

В этом контексте он подчеркнул необходимость быстро завершить работу над формированием подходов и перейти к практическим изменениям в этой сфере.

Гройсман убежден, что идеи правительства, которые будут в ближайшее время представлены, покажут свою эффективность.

Также, по его словам, систему занятости необходимо реформировать совместно с работодателями и профсоюзами в интересах баланса, в первую очередь, тех, кто работает, и работодателей.

Гройсман подчеркнул, что система занятости должна была быть направлена ​​на то, чтобы создавать рабочие места, зато сегодня она направлена ​​на то, чтобы поощрять безработицу.

Он привел пример, что часто соискатели приходят за вакансиям, предлагаемыми службой занятости, поставить печать о несоответствии ей для дальнейшего получения государственной помощи.

В этом контексте глава правительства подчеркнул актуальность вопроса создания новых рабочих мест и обеспечения развития экономики для этого.

По его словам, имеющихся сегодня в стране вакансий недостаточно, чтобы обеспечить всех украинцев рабочими местами.

В этом контексте он подчеркнул, что правительство заложило «хороший фундамент для экономического роста и начала в том числе модернизации и капитального ремонт страны, развития экономики». В частности, среди заложенных в бюджет приоритетов – восстановление украинской промышленности, развитие экспортного потенциала, который будет стимулировать создание рабочих мест с нормальной заработной платой.

Также нужно продолжить дерегуляцию, подчеркнул Гройсман. Он убежден, что принятое парламентом решение об упрощении администрирования налогов улучшит инвестиционный климат в стране.

Кроме того, государственный заказ на профессиональные кадры должен соответствовать потребностям рынка труда, отметил глава правительства. В этом контексте он напомнил, что уже есть первые примеры модернизации правительством системы профессионально-технического образования.

Напомним, в Украине в ноябре официальный уровень безработицы по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0,1 процентного пункта - до 1,3%.