За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще 3 – получили ранения. Об этом рассказал сегодня на традиционном ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает Информационно-аналитический центр.

По его словам, на луганской направлении НВФ вчера открывали огонь в «традиционных» горячих точках минувших дней. «Наибольшая активность врага сохраняется в Попаснянском районе. Там боевые действия произошли в первой половине суток. Преимущественно силы оккупанта применяли легкое вооружение и выпустили 4 минометных мины в сторону наших позиций. В Троицком режим тишины был нарушен врагом под вечер – боевики провели вооруженную провокацию с применением гранатометов. Дважды бандформирования открывали огонь в Станице Луганской уже поздно вечером. Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 7 вражеских обстрелов», – отметил спикер Минобороны.

На донецком направлении, по информации Мотущяника, основные противостояния продолжаются на Светлодарской дуге, периметру Горловки, в Авдеевке и в районе донецкого аэропорта. На всех этих участках враг применял тяжелое вооружение – 82 и 120 мм минометы, за сутки выпустив по позициям сил АТО более 120 мин.

«Наиболее напряженными сутки были для защитников авдеевской промзоны. Там боевики активизировались в обед и почти без перерывов в течение 6 часов обстреливали наши позиции до восьми вечера», – подчеркнул он.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 12 вражеских обстрелов.

На мариупольском направлении, по словам Мотущяника, количество вражеских обстрелов выросло в полтора раза и снова достигло среднесуточного уровня прошлых недель на этом направлении – 30 случаев нарушения режима тишины.

«Участки боевой активности противника - обычные: Марьинский район и восточные подступы к Мариуполу. Преимущественно враг применял стрелковое оружие, включая снайперское и гранатометы, реже – минометы из которых каждый раз выпускал не более двух мин. Так, за сутки произошло 5 случаев использования врагом минометов», – подчеркнул представитель Минобороны.

Он также сообщил, что вчера в 19:20 ДРГ противника атаковала наших военных вблизи Тарамчука. «Благодаря скоординированным действиям нападение врага было отбито за считанные минуты», – подытожил Мотузяник.