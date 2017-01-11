В Украине на дорогах государственного и регионального значения пробок не зафиксировано, сообщает пресс-служба ГосЧС.
В то же время действует ряд ограничений на движение автотранспорта.
Так, в Одесской области из-за сложных погодных условий (снегопад, метель), остается закрытым движение для всех видов транспорта на автодороге М-15 Одесса – Рени.
С полуночи до 09:00 11 января было запрещено движение автомобильного транспорта на дорогах общего пользования государственного и местного значения на территории 10 районов Одесской области – Арцизского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского, Татарбунарского.
Остаются ограничения в движении для большегрузного транспорта на автодороге Кировоград - Платоново.
По информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время