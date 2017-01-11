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В Украине на дорогах государственного и регионального значения пробок не зафиксировано, сообщает пресс-служба ГосЧС.

В то же время действует ряд ограничений на движение автотранспорта.

Так, в Одесской области из-за сложных погодных условий (снегопад, метель), остается закрытым движение для всех видов транспорта на автодороге М-15 Одесса – Рени.

С полуночи до 09:00 11 января было запрещено движение автомобильного транспорта на дорогах общего пользования государственного и местного значения на территории 10 районов Одесской области – Арцизского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского, Татарбунарского.

Остаются ограничения в движении для большегрузного транспорта на автодороге Кировоград - Платоново.

По информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.
ForUm

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