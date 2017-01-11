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На мариупольском направлении в районе Тарамчука произошло боевое столкновение сил АТО с членами незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции.

«На мариупольском направлении из минометов оккупанты вели огонь по Талаковке и Водяном. Из гранатометов различных калибров – по Марьинке, Водяном, Талаковке, Гнутово и Широкино. Из стрелкового оружия – по Павлополю, Широкино и Новотроицком. Также по Новотроицком огонь вел снайпер, а по Широкино – БМП. В районе Тарамчук произошло боестолкновение. Нападение отбито», - говорится в сводке.

На луганском направлении НВФ вели огонь из минометов и противотанковых ракетных комплексов по Новозвановке,  по Троицком – из гранатометов.
На донецком направлении – из минометов различных калибров по нашим позициям в районе Верхнеторецкого, Авдеевки, Крутой Балки, Опытного, Луганского и Зайцев.

Всего за сутки произошло 49 обстрелов.
ForUm

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