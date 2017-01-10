Министерство инфраструктуры Украины на этой неделе назначит нового и.о. руководителя ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) Райвиса Вецкаганса.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает пресс-служба ведомства.

«Несмотря на неоднократные попытки правительства и Министерства инфраструктуры Украины нормализовать деятельность АМПУ, государственное предприятие остается образцом неэффективности, коррупции и злоупотреблений. Возникает много вопросов и по поводу управляемости АМПУ. Кроме того, такого сопротивления со стороны руководства предприятия на любые предложения министерства по упорядочению его работы не было, пожалуй, нигде. Все наши решения блокируются или игнорируются. <span title="Тому ми змінюємо керівництво АМПУ, що стане першим кроком у масштабній реформі морської галузі" ,="" -="" наголосив="" Володимир="" Омелян."="">Поэтому мы меняем руководство АМПУ, что станет первым шагом в масштабной реформе морской отрасли», - подчеркнул министр.

Он также заявил, что с целью нормализации работы предприятия министерство назначило и.о. председателя ГП «АМПУ» Сергея Гронского: «Это - временная мера с целью установления нормального рабочего диалога между министерством и АМПУ, а также остановки злоупотреблений, которые осуществляются на предприятии. Уже на этой неделе будет назначен новый и.о. руководителя АМПУ - Райвис Вецкаганс».

Министр отметил, что смена руководства АМПУ - один из этапов реформирования морской отрасли.

«Полноценная реформа предусматривает создание Морской администрации, которая возьмет на себя все задачи АМПУ. Также будет проведена существенная оптимизации структуры и персонала предприятия. Вопрос номер один - смена руководства, реформа и параллельно с этим - корпоратизация, как этого требует украинское законодательство», - подытожил Омелян.

Райвис Вецкаганс - гражданин Латвии, имеет более 16 лет деятельности в управлении предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых услуг.

Занимал должности члена правления, вице-президента АО «Латвийское пароходство», члена правления крупнейшего портового терминала по обработке насыпных и генеральных грузов в странах Балтии «Rigas Centralais Terminals», председателя правления ООО «Riga Container Terminal».