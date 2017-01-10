Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку более сотни чиновников по фактам несвоевременного представления электронных деклараций. Об этом сегодня во время брифинга заявил и.о. председателя НАПК Руслан Радецкий.

«Это более сотни человек, которых мы сегодня начали проверять... Я, например, позавчера расписал еще пачку сообщений о том, что те или иные лица несвоевременно подали электронные декларации», – заявил Радецкий, сообщает РБК-Украина.

По его словам, проверки всех субъектов представления электронной декларации начнутся после регистрации порядка полной проверки в Министерстве юстиции.

Напомним, что в соответствии с Законом Украины «О предупреждении коррупции», народные депутаты Украины должны подать электронной декларации в 30 октября 2016 включительно.

Ранее НАПК направило в суд первые 4 административных протокола о несвоевременном представлении чиновниками электронных деклараций.