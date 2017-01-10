Апелляционный суд Киева признал незаконным и отменил наложение ареста на торгово-развлекательный центр «Гулливер». Об этом говорится в определении суда от 27 декабря, сообщают Українські Новини.

Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу компании «ТРИ О» (многофункциональный комплекс «Гулливер») на определение следственного судьи Шевченковского районного суда Киева о наложении ареста на МФК, которое опубликовал на своей странице в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

Так, в своем определении суд отмечает, что считает выводы Шевченковского районного суда безосновательными.

«Прокурором и следователем не предоставлено никаких доказательств в подтверждение того, что деятельность компании «ТРИ О» связана с ОАО «Банк Михайловский» или ООО «Экосипан». Данные, которые указывали бы на незаконность таких отношений, в материалах дела отсутствуют, и прокурором в судебном заседании не предоставлены», - говорится в документе.

Также отсутствуют какие-либо доводы и доказательства того, что комплекс «Гулливер», на который был наложен арест, мог бы быть использован в качестве вещественного доказательства по делу о хищении средств «Банка Михайловского».

То есть, кроме предположения прокурора и изложения фактических обстоятельств дела по «Банку Михайловский» ходатайство прокурора не содержало никаких доводов или доказательств в обоснование его позиции. Что именно послужило основанием считать комплекс вещественным доказательством, как и оснований для подозрения в незаконности приобретения комплекса в собственность прокурор не указал.

Как сообщал ForUm, 14 ноября 2016 года Шевченковский районный суд арестовал торгово-развлекательный центр «Гулливер» в Киеве.