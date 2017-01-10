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Правоохранительные органы оккупированного Крыма по решению суда заключили под стражу гражданина Украины, который сменил фамилию, чтобы попасть на территорию полуострова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пограничное управление ФСБ РФ по региону.

«В отношении украинца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении. На основе статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы») арестованному грозит до четырех лет лишения свободы.

Инцидент произошел 5 января в автомобильном пункте пропуска «Перекоп» на границе оккупированного Крыма и Украины, уточнили в погрануправлении.

Напомним, 10 января стало известно, что российские пограничники задержали украинца, изменившего фамилию, чтобы попасть в оккупированный Крым.
 
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