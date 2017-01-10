За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции произошло 46 обстрелов, ранены пятеро военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов НВФ обстреливали Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинку, Широкино, Талаковку, Чермалык, Павлополь и Гнутово. По Широкино огонь вела БМП противника.

На донецком направлении - из минометов различных калибров обстреливали Зайцево, Авдеевку и Луганское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов НВФ вели огонь по Красногоровке, Авдеевке и Опытному. По Луганскому огонь вела БМП противника.

На луганском направлении - в районе Сизого НВФ применили БМ-21 Град. Из минометов неоднократно вели огонь по Троицкому, а из гранатометов по Станице Луганской и Новозвановке. По Новозвановке НВФ вели огонь и из противотанковых управляемых ракетных комплексов. По Троицкому огонь вел снайпер.