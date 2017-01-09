В аэропорту «Скипхол» в Нидерландах в субботу ночью полиция изъяла у нидерландского журналиста, который снимал документальный фильм в Донецке, обломки самолета МН17.

У журналиста нашли сумки с металлическими обломками и, вероятно, человеческими останками, сообщает Укринформ со ссылкой на NLTimes.

«Полиция Нидерландов изъяла определенное количество деталей, связанных с МН17, включая вероятные человеческие останки, у журналиста-фрилансера Микеля Спеккерса в аэропорту «Скипхол» в субботу ночью», - говорится в сообщении.

Как прокомментировали в генеральной прокуратуре Нидерландов, «разные сумки с металлическими частями и объектом, который может быть человеческими останками» попадут на экспертизу «как можно быстрее».

По словам журналиста, он поехал в Украину, чтобы снять документальный фильм о нынешней жизни в оккупированном Донецке. В то же время на месте катастрофы МН17 ему удалось найти обломки самолета, которые он решил привезти в Нидерланды «для поиска ответов на острые вопросы».

Полиция также отметила, что Спеккерс отказался передать охранникам правопорядка отснятый им на месте падения самолета МН17 фотографический и видеоматериал.

Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа установила, что самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук», доставленного на территорию Донбасса из Российской Федерации.