Утром на Рождество в селе Кучаков Бориспольского района четыре собаки повредили решетку вольера, выбежали на улицу и бросились на прохожего. От полученных травм мужчина скончался, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа Бориспольской полиции вместе с кинологами Главного управления полиции Киевщины, ветеринарная служба.
Собак умертвили. Тела животных направили на ветеринарную экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщила волонтер Светлана Шеповалова, погибший – участник АТО Владимир Томилин и уточнила, что его загрызли 4 немецкие овчарки.
У погибшего осталось двое маленьких детей, жена-инвалид и старенькая мать.
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