Водитель из Украины совершил смертельный наезд на пешеходов в новогоднюю ночь в городе Еленя Гора на юго-западе Польши.
Девушки 14 и 16 лет, которые шли по тротуару, скончались на месте, сообщает Польское радио.
«30-летний водитель из Украины за несколько минут перед наступлением Нового года, совершил наезд на двух девушек 14 и 16 лет, который оказался для них смертельным. Как установили правоохранители, мужчина, который ехал внедорожником, съехал на тротуар, сломал перила и упал в реку. Девушки подросткового возраста скончались на месте. Получила ранения также пассажирка, которая сидела рядом с водителем. Она в тяжелом состоянии находится в больнице. Украинец, который сидел за рулем, вероятно, был в нетрезвом состоянии. Обстоятельства инцидента исследует полиция», - говорится в сообщении.
Позже правоохранители сообщили, что водитель «Джипа» был в состоянии сильного алкогольного опьянения и имел в организме около двух промилле алкоголя. А дорожное покрытие автодороги было достаточно скользким.
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