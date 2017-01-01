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В Украине в новогоднюю ночь резонансные ДТП и нарушения общественного порядка на территории государства не зарегистрированы. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года в Украине прошли 680 новогодних массовых мероприятий. В них приняли участие почти 1,1 млн. человек.

Наиболее многолюдные мероприятия состоялись в Днепропетровской (в 99 мероприятиях приняли участие 700 тысяч человек), Запорожской (50 тысяч человек, 48 мероприятий), Одесской (43 тысячи человек, 17 мероприятий) и Тернопольской (38 тысяч человек, 31 мероприятие) областях.

Публичную безопасность и порядок во время их проведения обеспечивали 7 тысяч сотрудников полиции и 1 тысяча военнослужащих Национальной гвардии Украины.

 
ForUm

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