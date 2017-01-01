также в разделеОбщество
В Киевской области ожидается туман 10
Генконсульство выясняет, есть ли украинцы среди жертв теракта в Стамбуле 16
Самолет Шарджа-Киев с туристами вылетел в Украину 51
Более 100 украинских туристов застряли в аэропортах ОАЭ и Шри-Ланки 100
В новогоднюю ночь порядок в Украине будут обеспечивать 11 тысяч правоохранителей 22
За сутки в зоне АТО ранен один военный 29
Минюст будет возвращать в Украину осужденного в РФ Выговского 30
ЧАЭС отказалась от природного газа 64
Овидиопольского убийцу арестовали без права на залог 51
Реестр е-деклараций может прекратить работу с 1 января 91
30 декабря. Картина дня 136
По делу Автомайдана арестован еще один действующий полицейский 45
«Брак за сутки» можно заключить еще в 8 городах 49
ГПУ не будет проводить спецрасследование в отношении Лебедева 38
НАБУ завершило расследование дела чиновницы Минагрополитики 42
Нацсовет: UBR сам попросил аннулировать его лицензию 36
К 2016 году прибавят дополнительную секунду 48
НАБУ завершило расследование дела и.о. ректора НАУ 26

За прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 44 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии НВФ вели огонь в направлении позиций ВСУ в районе Водяного. Вблизи Широкино использовали 120 и 82 миллиметровые минометы. У Марьинки огонь вел снайпер. Также из гранатометов и стрелкового оружия НВФ стреляли по Водяному, Широкино, Павлополю, Гнутово, Чермалыку, Красногоровке и Старогнатовке.

На донецком направлении из 82 миллиметровых минометов НВФ обстреливали наши позиции в районе Луганского. Из гранатометов и стрелкового оружия - у Авдеевки, Майорска, Южного, Зайцево, Луганского и Крутой Балки.

На луганском направлении из гранатометов НВФ вели огонь вблизи Новозвановки, Станицы Луганской и Кондрашевки Новой.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги
Ботинки зимние