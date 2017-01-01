За прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 44 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии НВФ вели огонь в направлении позиций ВСУ в районе Водяного. Вблизи Широкино использовали 120 и 82 миллиметровые минометы. У Марьинки огонь вел снайпер. Также из гранатометов и стрелкового оружия НВФ стреляли по Водяному, Широкино, Павлополю, Гнутово, Чермалыку, Красногоровке и Старогнатовке.

На донецком направлении из 82 миллиметровых минометов НВФ обстреливали наши позиции в районе Луганского. Из гранатометов и стрелкового оружия - у Авдеевки, Майорска, Южного, Зайцево, Луганского и Крутой Балки.

На луганском направлении из гранатометов НВФ вели огонь вблизи Новозвановки, Станицы Луганской и Кондрашевки Новой.