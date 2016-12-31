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Более ста украинских туристов третьи сутки не могут вылететь домой из аэропорта города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом на своей странице в Facebook написала одна из застрявших туристов Марина Лукьянова, сообщает Укринформ.

«Пошли третьи сутки, а украинские туристы все еще в аэропорту Шарджи. Вчера консул приехал, помог нам оформить посадочные талоны на сегодняшний утренний рейс. Погода лётная, но наш самолет задерживают уже та четыре часа!!!», - идет речь в сообщении.

По ее словам, туристов держат в терминале и не расселяют.

«Air Arabia не общается с нами, тур оператор Join Up не отвечает на звонки агентств. Вчера нашего консула едва пропустили в аэропорту. Может ли МИД еще что-то сделать?» – написала женщина.

Ранее туристка сообщала, что до прилета в Шарджу украинцы 11 часов ждали на вылет из аэропорта Коломбо на Шри-Ланке.

«Всему виной авиакомпания Air Arabia, которая обманом держит нас здесь. Другие украинцы сидят здесь уже третьи сутки. Выйти мы не можем из-за отсутствия визы. Билетов на другие рейсы нет. Наши паспорта забрали для оформления посадочных билетов, но пока не вернули. Официальная версия отмены рейсов – туман. Хотя мы прилетели из Коломбо, небо было чистым», – сообщала она.
ForUm

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