Полиция Киева установила, что стрельба вечером 30 декабря на улице Эспланадной произошла в результате попытки ограбления. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Приехав на место происшествия, сотрудники полиции установили, что неизвестный мужчина позвонил в домофон офиса по продаже аксессуаров к мобильным телефонам. Злоумышленник потребовал выдать ему деньги, однако получив отказ, совершил несколько выстрелов из неустановленного автоматического оружия в мужчину и женщину, после чего скрылся.
Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали.
Работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленника.
Напомним, ранее сообщалось о том, что 30 декабря в центре Киева возле Дворца спорта из огнестрельного оружия тяжело ранили мужчину и женщину.
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