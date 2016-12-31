Встреча Нового года на Софийской площади в Киеве начнется в 22.00 31 декабря и завершится в 02:30 1 января. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

На площади состоится праздничный концерт с участием популярных украинских исполнителей.

В частности, выступят государственный академический эстрадно-симфонический оркестр Украины, звезды украинской академической, эстрадной, джазовой, народной музыки. Кроме того, посетит шоу-группа Prime, квартет теноров от капеллы Ревуцкого, а также артисты: Лев Ременьов, Влад Сытник, Даша Акулова, Оксана Яровая и скрипач Вячеслав Кондратьев. Своими выступлениями зажгут праздник группы «Электронмаш», «Мorphom», «ГуляйГород».

В КГГА напоминают, что в этом году город подготовил 21 новогоднюю акцию. Празднование охватят не только центр, но и левый берег и более отдаленные районы города.