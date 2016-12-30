Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией сената Соединенных Штатов Америки во главе с сенатором Джоном Маккейном. В состав американской делегации также вошли сенаторы Линдси Грэм и Эми Клобучар, сообщает пресс-служба Главы государства.

Президент наградил сенатора Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого сенатора Грэма за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и США.

Глава государства подчеркнул важность традиционной двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США и отметил участие в делегации представителей обеих партий. «Это подтверждает, что такая поддержка будет оставаться и в дальнейшем в борьбе против российской агрессии, за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», - сказал Порошенко.

«Очень важно, что в этой борьбе и наш народ, и парламент, и наше правительство бок о бок с американским народом. Мы чувствуем эту надежную поддержку и помощь. Это очень важно в очень тяжелые дни для моей 45 миллионной страны», - сказал Президент.

Стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и сохранения политики международных санкции против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Президент предложил сенаторам осуществить визит на Донбасс для получения объективной информации о подрывные действия российской стороны и ее боевиков, которые продолжают провокации и нарушают режим прекращения огня.

Порошенко отметил важность принятия Конгрессом США закона «О поддержке стабильности и демократии в Украине», что стало бы важным решением в интересах солидарности и единства с нашим государством.

Президент также рассказал сенаторам о ходе реформ в Украине и подчеркнул важную роль США в этом процессе.

В свою очередь, сенатор Джон Маккейн подтвердил свою решимость о помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии.