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Вчера, 28 декабря, в скоростном поезд Интерсити+ сообщением Киев–Перемышль польские пограничники обнаружили двух контрабандисток, сообщает пресс-центр Таможенной службы Польши.

Отмечается, что во время осмотра путешественников, пересекающих государственную границу по железной дороге в Медыке, сотрудники таможенной службы обнаружили у двух путешественников сигареты без польских акцизных марок.

Контрабандистками оказались две гражданки Украины (35 и 41 лет), которые прятала сигареты среди других вещей, верхней одежды и коробках от фруктового сока. В общей сложности было изъято 156 пачек сигарет.

В ведомстве подчеркнули, что против украинок возбуждены уголовные дела.

Напомним, 23 декабря скоростной поезд Интерсити+ осуществил свой первый рейс из Киева в Перемышль.
ForUm

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